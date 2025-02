Lanazione.it - Cortona, un video tutorial per la raccolta porta a porta

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 febbraio 2025 – Dopo due assemblee pubbliche a Creti e Fratticciola, è iniziata la fase della distribuzione dei kit per ladei rifiuti che caratterizzerà questi due centri insieme alla frazione di Ronzano. In questi giorni gli addetti di Sei Toscana stanno consegnando sacchi e mastelli alle famiglie delle zone. Coloro che non riuscissero a venire in possesso del kit possono recarsi al centro didi Biricocco il mercoledì per il ritiro. A partire dal 3 marzo anziché nei bidoni stradali, gli scarti si potranno conferire sulla base di un calendario settimanale che prevede la possibilità di esporre i rifiuti dalle ore 5 alle ore 12 secondo queste modalità: Lunedì: multimateriale, sacco giallo; Mercoledì: carta e cartone nel sacco di carta; Mercoledì, nei giorni indicati nel calendario: vetro nel mastello con coperchio verde; Venerdì: frazione indifferenziata nel mastello grigio.