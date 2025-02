Lanazione.it - Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri: “L’integrazione attraverso gesti concreti”

Leggi su Lanazione.it

Arcola, 10 febbraio 2025 –diper extracomunitari nella Sala Polivalente in piazza 2 Giugno ad Arcola. Si tratta di uno spazio sempre più al servizio dei bisogni e dei progetti della cittadinanza tutta, che è stato di recente concesso in uso, senza alcun onere, anche allo Spi Cgil proprio per lo svolgimento delle lezioni. Lezioni il cui obbiettivo di agevolare glipresenti sul territorio nel loro percorso di integrazione. In particolare, le attività didattiche attualmente in corso – viene spiegato – sono finalizzate a preparare i partecipanti al superamento del test pubblico di conoscenza dellache, congiuntamente ad altri requisiti, è richiesto per ottenere la cittadinanza. Una grande soddisfazione per la sindaca Monica Paganini, che ha commentato con entusiasmo l’iniziativa dell’assoiazione resa possibile anche dalla disponibilità dello spazio pubblico dove svolgerla.