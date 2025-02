Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Udinese 1-1. Le pagelle”

: “1-1. Le”">– Fabio Tarantino,(3-4-3)Conte (all.) 6Perde anche Spinazzola e schiera Mazzocchi a sinistra. Ilsblocca il match, ma subisce il pari dopo pochi minuti per una serie di errori difensivi. Nella ripresa cambia l’attacco, ma la squadra non risponde come avrebbe voluto: crea poco e non punge.Meret 6Chiama il pallone che Juan Jesus spazza via, non può nulla sul tiro di Ekkelenkamp. Reattivo su Thauvin a inizio gara.Di Lorenzo 6Meno offensivo del solito, ma attento in difesa, soprattutto su Lucca. Commette un solo errore nel primo tempo, facendosi anticipare dallo stesso Lucca.Rrahmani 6Guida bene la linea difensiva, non commette errori particolari.Juan Jesus 5,5Contiene Lucca ma è impreciso nell’azione del pareggio, quando spazza con troppa fretta un pallone che Meret avrebbe potuto gestire.