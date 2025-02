Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, ora è una fuitina”

: “, ora è una”">Dopo la caduta dell’Inter, anche ilfrena. Come sottolinea Fabio Mandarini nel, la squadra di Antonio Conte inciampa in un altro pareggio casalingo contro una solida Udinese, che dopo la Roma riesce a fermare anche la capolista. Il secondo 1-1 consecutivo lascia l’amaro in bocca e rappresenta una grande occasione sprecata, dopo quelle contro Milan e Fiorentina. Il vantaggio in classifica ora si riduce a 4 punti, in attesa della sfida tra l’Inter e la squadra di Palladino.Mandarini evidenzia come ilabbia mostrato segni di stanchezza, in particolare nella fascia sinistra, priva di Spinazzola e Olivera, dove Mazzocchi ha faticato sia in fase difensiva che nelle scelte offensive. L’ex Salernitana, protagonista in negativo anche nella scorsa giornata, ha fornito l’assist involontario al gol del pareggio bianconero.