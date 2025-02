Inter-news.it - Correa torna a disposizione per Inter-Fiorentina! Recupero

Joaquinha recuperato dai suoi soliti guai muscolari e sarà aper la partita tra. Simone Inzaghi lo riaccoglie finalmente.– Dal 6 dicembre Joaquinè completamente sparito dai radar dei campi di calcio. Simone Inzaghi non lo ha più avuto ae l’argentino è sceso nelle gerarchie proprio nel momento in cui sembrava poter diventare utile come vice di Marcus Thuram. Nei 20 minuti contro il Parma a San Siro aveva fatto molto bene, prima a Verona aveva segnato e trovato due assist per il compagno ex Borussia Moenchengladbach. Pareva una nuova era, un modo per ringraziare anche l’allenatore per tutta la fiducia riposta negli anni. Eppure sonoti i soliti guai muscolari.recuperato, ma quanti problemi con gli infortuni.