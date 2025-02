Terzotemponapoli.com - Corbo: “Napoli, troppe ombre contro l’Udinese”

Antonio, durante il suo editoriale su Repubblica, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Di Lukaku, Politano e Anguissa la crisi più netta. Gol di McTominay, lo merita con un salto che umilia la massiccia difesa del, ma la serata della possibile fuga riuniscesulla capolista. Tornano alla mente le parole di Kosta Runjaic, un tedesco di origine croate dal passato semioscuro. Mai sottovalutare questi grigi combattenti delle panchine europee. Gente dell’Est che sa molto di calcio, poco di propaganda. Ha spiegato perché avrebbe escluso il frizzante Sanchez, «noi dobbiamo giocare tutto sul non possesso e lasciare la palla al». Difatti.ha una congrua fisicità, fa collezione di corner per cercare il gioco alto, riparte sempre in velocità, preferendo la sua destra.