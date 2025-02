Lanazione.it - Coppa Italia 2025 arrampicata sportiva, a Prato vincono Matuella e Salvatore

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio- E' Francescaa vincere la tappa pratese delladi, specialità Boulder, tenuta nel weekend al Crazy Center di(l'iniziativa è stata promossa dalla federazione Fasi e dallo stesso Crazy Center). La campionessa si impone nel primo dei tre appuntamenti della competizione con il punteggio di 59.6, davanti a Stella Giacani e Inna Daziano. Nella categoria maschile, invece, il successo va a Mattiacon 74.4 punti, nettamente davanti a Davide Colombo e Nicolò Sartirana. Dalla qualifica dei 170 atleti hanno avuto accesso alle semifinali 24 atleti, per poi arrivare a 6 per categoria: nel femminile quarta è giunta Leonie Hofer, quinta Giulia Medici e sesta Viola Bergamelli. Nel maschile quarto posto per Pietro Biagini, quinto per Michele Bono e sesto Niccolò