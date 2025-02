Ilgiorno.it - Conto alleggerito di 5mila euro. In tre nei guai

Una truffa orchestrata con astuzia da una famiglia di raggiratori, padre, madre e figlio, che ha portato via 5.000a un ignaro correntista. È quanto ritiene la Procura della Repubblica, che ha chiuso le indagini su tre persone, un 45enne, la moglie 47enne e il figlio 20enne, residenti a Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento. I tre sono accusati a vario titolo di frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Presunta vittima un brianzolo titolare di uncorrente di Poste Italiane, quest’ultima risultata totalmente estranea alla vicenda. Tutto sarebbe iniziato con un sms alert inviato al titolare delcorrente postale, che segnalava una presunta transazione in uscita dal suo. Subito dopo, un altro messaggio che sembrava rassicurante: a breve, un operatore l’avrebbe contattato per aiutarlo a bloccare l’operazione.