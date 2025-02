Juventusnews24.com - Continassa Juve: vigilia di Champions, domani l’andata dei playoff contro il PSV. Il verdetto su Cambiaso

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaRifinitura allaper lantus alladel PSV. Come annunciato da Thiago Motta, sarà ancora assente. Il bianconero non ha recuperato, così come Kalulu, oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal. Anche Alberto Costa, escluso dalla lista UEFA, non sarà a disposizione.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.