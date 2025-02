Conti | Monologhi? No pressioni politiche

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 "Non ho avuto nessuna pressione dalla politica o indicazione da parte dell' azienda. Si è fidata di me". Così Carlo, in conferenza stampa da Sanremo, risponde a chi gli chiede se la decisione di evitaresia stata dettata dalla scelta di evitare polemiche. Alla domanda se si dichiara antifascista risponde:"Certo,che problema c'è? Ma trovo la domanda anacronistica. Mi preoccupano altre cose del futuro. Ma non dovremmo dimenticare ciò che hanno fatto i nostri nonni per la libertà".