Conti | ascolti? Non in gara con Amadeus

14.30 "Comincerò il Festival con un brano di Ezio Bosso, rielaborato dall'orchestra dell'Ariston e con alcune sue parole che hanno ispirato la mia direzione artistica.Disse:la musica è come la vita,si fa insieme". Così il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo,, in conferenza stampa. Anche il duetto tra una cantante palestinese e una israeliane, Noa e Mira Awad,dimostrano che "la musica può unire". Gli? "Non m'interessano. Spero di fare un festival di qualità". "Non sono incon".