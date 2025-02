Iltempo.it - Conti smonta i teoremi su tele-Meloni: dietro al "no" ai monologhi

Leggi su Iltempo.it

Ci siamo, martedì 11 febbraio dal teatro Ariston parte il settantacinquesimo Festival di Sanremo diretto e condotto da Carlodopo la lunga gestione targata Amadeus. E il presentatore toscanofin da subito le speculazioni della vigilia sulla scelta di non ospitaree "sermoni" vari: "Questa edizione più che mai non ha avuto alcun tipo di indicazione o pressione. Ringrazio la Rai per questo: sa che non cerco polemiche, anzi. Cerco di fare cose nel rispetto degli spettatori, parlando a tutti. Ho detto no aiper questioni di tempo, voglio finire le serate entro l'una di notte, con eccezione di quella finale. Ho preferito sintetizzare il più possibile. Penso che spesso sia più efficace una singola parola che non una lunga conversazione", rispondeai giornalisti che hanno chiesto se isiano assenti in questa edizione del Festival di Sanremo per evitare polemiche politiche.