Ilfattoquotidiano.it - Conti in Olanda e a Hong Kong, i bonifici di Moratti da 450mila euro: l’inchiesta sul falso Crosetto è anche per associazione a delinquere

Almeno dueesteri, il denaro versato difficilmente recuperabile e nuove accuse. Emergono dettagli daldella procura di Milano sulla rete di truffatori che spendevano il nome del ministro della Difesa Guidoper il maxi raggiro con al centro fantomatici riscatti per liberare giornalisti in Medio Oriente e che ha visto come vittime facoltosi imprenditori.Gli investigatori dei carabinieri sono riusciti a ricostruire come i soldi versati sia transitati su un conto inprima di essere trasferiti a. Difficile il recupero di quei soldi, da quanto si è saputo,se sarebbero state trovate tracce dei movimenti bancari e alcuniusati per passaggi intermedi del denaro, sono già stati bloccati.Per gli uomini del Nucleo investigativo, coordinati dagli inquirenti guidati da Marcello Viola, è proprio su un conto inche Massimoha versato quasi un milione, con dueda poco più dil’uno, la scorsa settimana.