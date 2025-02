Bubinoblog - CONTI: “AMADEUS IMBATTIBILE. MI SVEGLIO ALLE 11, GLI ASCOLTI NON MI INTERESSANO”

La settimana santa della televisione è iniziata con la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Carlo, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno rispostodomande dei giornalisti.Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 ha svelato di aver sentitonel consueto clima di cordialità e amicizia. Nessuna ansia dae nessun paragone con l’anno scorso.Se ho sentito? Sì certo, ci siamo sentiti e anche ieri mi ha mandato un messaggio. Questa non è una sfida. I numeri die Fiorello sono imbattibili. Hanno fatto cinque Festival straordinari, uno con l’Ariston vuoto. Mi sveglierò11, glinon mi. Non guarderò gli, farò altri orari, nessun paragone. A questo punto della carriera, non credo di dover dimostrare niente. Spero di portare un prodotto dignitoso, belle canzoni.