Calciomercato.it - Conte non pensa all’Inter: “Dovete fidarvi”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico salentia il pareggio contro l’Udinese: le sue dichiarazioni nel post garaSoltanto un pareggio per il Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri vengono fermati sull’1-1 al ‘Maradona’ e nel post garaa ‘Dazn’ analizza così la partita.non: “” (LaPresse) – Calciomercato.itCAMBI ANTICIPATI – “Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e far rientrare subito l’Udinese in partita dopo il gol. Ci sta che al 70? cerchi di dare un po’ di energia nuova, di aumentare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e ho cercato di farle, non è che devo aspettare sempre l’80’ per farle. È un peccato perché penso meritavamo di più”.Napoli-Udinese,: “Meritavamo di più”RIPARTENZE UDINESE – “Forse nel secondo tempo la partita è un po’ scemata, ma nel primo tempo abbiamo creato tanto.