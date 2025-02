Inter-news.it - Conte: «L’obiettivo resta l’Europa! Va bene anche la Conference»

Al termine dell’1-1 tra Napoli e Udinese, in conferenza stampa è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha parlato di quale saràdel club. CONFERENZA – Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa, ha commentato il pareggio contro l’Udinese e la mancata fuga di scudetto sopra l’Inter che nel recupero della Fiorentina ha perso l’occasione di agganciare i partenoperi. Queste le parole del tecnico dei campani davanti ai giornalisti: «Mancano 14 partite, dobbiamo cercare di entrare in Europa. La richiesta della società era se possiamo entrare dalla porta principale è meglio. Europa significaEuropa League eLeague. Questa era la richiesta della società. Contro di noi giocano tutti, sanno che siamo una squadra forte. Più il vento tira forte e più vogliono buttarti giù».