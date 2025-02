Terzotemponapoli.com - Conte: “Il pari ci sta”

Il Napoli ha strappato un punto contro l’Udinese. Dopo il match, Antonioha spiegato il risultato nella sala conferenze allo Stadio Diego Armando Maradona.Bilancio del Matchha iniziato riconoscendo le difficoltà.“Sicuramente volevamo vincere, come sempre”, ha osservato.Ha sottolineato la qualità degli avversari: l’Udinese schiera ottimi giocatori.Il tecnico ha indicato la strategia avversaria, con lunghe palle per Lucca, e ha commentato il dispiego fisico.“Abbiamo sprecato alcune occasioni nel primo tempo. Avremmo dovuto essere più attenti e non concedere subito il”, ha ammesso.Nonostante il rammarico,non intende addossare colpe ai ragazzi.“Ci sta, questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Prendiamoci il buono se no rischiamo di andare fuori giri”, ha concluso.