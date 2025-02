Ilnapolista.it - Conte: «Fidatevi, stiamo facendo qualcosa di straordinario»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’UdineseLe parole diRispetto al solito hai deciso di fare i cambi in anticipo cambiando tre pedine importanti, cosa non ti piaceva?«Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti. Poi dopo il gol abbiamo fatto rientrare subito in partita l’Udinese. Per il resto ci sta che al 70esimo cerchi di dare un po’ di energia nuova e aumentare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e ho cercato di farle. Non è che devo sempre aspettare l’80esimo. Sicuramente è un peccato perché penso che meritavamo di più».Può aver influito il fatto di aver trovato una squadra che vi ha fatto correre all’indietro?«Noi le situazioni forse nel secondo tempo non le abbiamo create, ma nel primo tempo abbiamo creato tanto.