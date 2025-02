Conte e il bullismo istituzionale di Meloni | Si sentono intoccabili solo perché sono al governo

Leggi su Open.online

Giuseppecontro il. Il leader del Movimento 5 Stelle in un’intervista al Corriere della Sera va all’attacco della premier. E parla di «unmai visto delcontro i magistrati». L’esecutivo, sostiene l’ex premier, si ritiene al di sopra della legge: «Io ho avuto più di un avviso dalla Procura di Roma e dallo stesso Lo Voi, ma non si mipermesso di registrare video scaricando la comunicazione aggressiva di un presidente del Consiglio contro un singolo magistrato. Non mi sembra che il procuratore abbia preteso di essere un intoccabile al di sopra della legge. Qui gli unici a sentirsi, Santanchè e tutti i sodali che adessoal», dice a Monica Guerzoni.Secondoi membri dell’esecutivo si, in virtù della loro cultura arrogante e autoritaria e dei voti presi, vogliono privilegi e impunità e continuano la guerra contro la magistratura.