Ilnapolista.it - Conte dovrà rivalutare la condizione atletica del Napoli. Con la Lazio sarà dura con Mazzocchi a sinistra

Cesare – Caro Guido brutta partita delche ha fatto un mezzo passo falso pareggiando in casa con l’Udinese. Nel primo tempo, pur rischiando molto in fase difensiva, ha giocato e creato occasioni andando in vantaggio. Poi ha subito immediatamente il pareggio frutto di una galleria degli orrori, con Juan Jesus che non ha ascoltato e non ha lasciato la palla a Meret (o Meret che non ha urlato abbastanza e doveva essere più aggressivo e meno timido)che ha calciato una palla che stava andando in fallo laterale e incredibilmente l’ha rimessa centralmente ad un avversario e sul gol, con un tiratore molto decentrato, non mi ha convinto nemmeno Meret. E caro Guidonelle ultime due partite ci è costato 4 punti! Poi nel secondo tempo ilha subito un calo fisico (come era accaduto all’Olimpico contro la Roma la settimana scorsa) e per la seconda partita consecutiva non ha fatto nemmeno un tiro in porta.