Calciomercato.it - Conte chiarisce: “Il Napoli ci ha chiesto l’Europa. Se qualcuno è deluso del pari, non è un mio problema”

Antoniosi presenta in sala stampa dopo il pareggio contro l’Udinese: il commento sugli obiettivi richiesta dal clubRammaricato, ma non troppo. Il mister azzurro mantiene i piedi per terra a seguito del pareggio, che non è affatto un dramma in ottica richiesta del club. Infatti,ribadisce che l’obiettivo delè entrare in Europa. Anche la Conference League va bene.non pensa all’Inter: “Dovete fidarvi” (LaPresse) – Calciomercato.itIl commento di Antoniodopo il pareggio: “Volevamo vincere. L’Udinese è un avversario fisico, difficile da giocarci contro per via del pressing alto. Giocando con loro c’è un dispendio fisico. C’è rammarico, ma ci sta che pareggi e che fai un risultato utile consecutivo. Non ho niente da rimproverare. Potevamo sfruttare nel primo tempo le occasioni avute.