Spazionapoli.it - Conte: “Abbiamo avuto due difficoltà”, poi a sorpresa sulla lotta Scudetto

Napoli Udinese, arrivano le dichiarazioni di Antoniodopo il deludente pareggio del Maradona.Occasione sfumata per il Napoli di Antonioche non va oltre l’1-1 allo stadio Maradona contro l’Udinese. Nonostante un buon primo tempo da parte dei partenopei, il malinteso tra Juan Jesus e Meret hala prevalenza sul risultato: la rete di Ekkelenkamp, infatti, ha inchiodato il risultato sul’1-1. Non è bastato, così, il sesto sigillo in campionato di Scott McTominay.In attesa di Inter Fiorentina, gli azzurri escono dallo stadio Maradona con l’amaro in bocca. Rispetto a ciò, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Udinese.: “Occasione persa per l’Europa, stiamo facendo qualcosa di straordinario”In merito alle insidie della gara disputata,ha sottolineato:“Ledella partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e far rientrare subito in partita l’Udinese dopo il gol.