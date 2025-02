Terzotemponapoli.com - Conte a DAZN: “Napoli, qualcosa di straordinario”

Il pareggio e ilstoDopo il pareggio contro l’Udinese, Antonioha commentato l’andamento della partita a. Secondo l’allenatore, il risultato è giustificabile. “Ci sta pareggiare con l’Udinese”, ha sottolineato. Ha evidenziato l’impegno e la determinazione dei giocatori. I ragazzi stanno dando tutto in campo.: Gestione tattica e cambiha discusso dei cambi adottati. Ha ammesso che i cambi fatti in anticipo hanno influito sulla dinamica della partita. “Le difficoltà sono state di non concretizzare occasioni importanti e dopo il gol di fare entrare subito l’Udinese in partita”, ha spiegato.L’allenatore ha inoltre difeso la scelta di intervenire al settantesimo minuto per dare nuova energia e aumentare le situazioni offensive. “Ho cercato di fare le 5 sostituzioni, non è che bisogna aspettare sempre l’85esimo”, ha aggiunto.