Contabilità pubblica funzionari a lezione dal prof Delfino

Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione la giornata formativa sul tema “Programmazione di bilancio 2025 – 2027: i nuoviili del bilancio di cassa e i vincoli di finanzaanche nella visione della Corte dei Conti. Evoluzione della: verso l’Accrual”, organizzata presso il Museo del Sannio.Il corso è stato svolto dal. Francesco, notoessionista ed esperto di finanza degli enti territoriali e componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali. L’evento, in collaborazione con gli Ordiniessionali dei Commercialisti e degli Avvocati, ha visto la partecipazione di dipendenti epubblici provenienti da più di 40 Comuni, non solo del beneventano, ma anche di Avellino, Caserta e Napoli e delle Province e Regioni limitrofe.