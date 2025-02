Quotidiano.net - Confcommercio: nel 2025 mancheranno 258mila lavoratori nei settori chiave

Nelnon si riusciranno a trovaredeidel commercio, della ristorazione e dell'alloggio. Un processo che prende il nome di 'mismatch' o disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e che, rispetto allo scorso anno, è in crescita del 4%. È l'allarme di, che parla di un'"emergenza" che "rischia di frenare la crescita economica dei" ma anche "del prodotto lordo dell'intero sistema economico italiano". Le figure 'introvabili' vanno dai commessi professionali del settore moda-abbigliamento alle figure specializzate, come - nel dettaglio alimentare - macellai, gastronomi, addetti al pesce. Resteranno vacanti anche molti posti di camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli e gelatai, sia nei ristoranti che nelle strutture ricettive. Per queste ultime, infine,anche addetti alla pulizia e al riassetto delle camere.