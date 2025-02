Confcommercio | mancano 258 mila addetti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25 Allarme di, secondo cui nel 2025 non si riusciranno a trovare 258lavoratori nei settori del commercio, ristorazione, alloggio. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è in crescita del 4% rispetto allo scorso anno. "Un'emergenza che rischia di fermare la crescita economica dei settori,ma anche del Prodotto interno lordo",avverteIntrovabili commessi, macellai,camerieri, cuochi, pizzaioli. Tra le cause, il calo demografico e la diminuzione di lavoratori con competenze adeguate.