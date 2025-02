Lanazione.it - Confartigianato, prestiti alle piccole imprese ai minimi dal 2021, ma Arezzo segna un’inversione di tendenza

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 – Negli ultimi due anni e mezzo, il mercato del creditoha subito una fase di stagnazione e declino, con una costante riduzione delle richieste di finanziamenti, sia per investimenti che per liquidità. Il 32° Report Congiunturale diattribuisce questainizialmente ai tassi di interesse elevati fino alla metà del 2024, seguiti da un quadro economico incerto, con settori chiave come moda, costruzioni e automotive in sofferenza. A pesare ulteriormente, anche il rntamento della manifattura, le tensioni geopolitiche e il rischio di nuovi dazi sulle esportazioni che rendono incerto il futuro. L’analisi dell’Ufficio Studi dievidenzia una crescita del PIL nazionale modesta per il 2025 (+0,8%) e un rntamento negli investimenti nel settore edilizio.