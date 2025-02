Ilrestodelcarlino.it - Concessioni balneari: "Le piccole imprese garantiscono qualità, dobbiamo tutelarle"

"La legge del governo Meloni è sbagliata. Va ricordato che in campagna elettorale avevano promesso addirittura di far uscire idalla Bolkestein. Ovviamente non è accaduto, come per l’abolizione delle accise sulla benzina o l’impegno ad investire sulla sanità pubblica: tutte promesse non mantenute." Lo afferma, rispondendo a una domanda, Stefano Bonaccini, parlamentare europeo, presidente nazionale del Pd, per dieci anni presidente della Regione, ieri mattina a Rimini per Pescare Show, in Fiera con l’assessore regionale Roberta Frisoni e la consiliera Alice Parma. Tornando al balneare? "Nel caso specifico è stato compiuto persino un passo indietro rispetto al ’decreto concorrenza’ del governo Draghi che, pur carente in alcune parti, conteneva il principio fondamentale del valore aziendale dell’impresa balneare.