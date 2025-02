Ilfattoquotidiano.it - “Con la menopausa le labbra e il clitoride si rimpiccioliscono”: il sintomo poco conosciuto reso noto dalla sanità inglese preoccupa le millennial

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non solo vampate di calore, cambio d’umore e difficoltà a dormire: tra gli effetti meno noti dellace n’è uno che ultimamente fa inorridire molte donne, soprattutto, come testimoniano diversi video caricati su TikTok: il “restringimento” di parte della vulva.Lo riporta il DailyMail, ricordando come la ricerca abbia dimostrato da tempo che per alcune donne il calo dei livelli di estrogeni può rendere i tessuti esterni, le, più sottili e meno lubrificati: una condizione nota in medicina come sindrome genitourinaria o GSM.Altri sintomi comuni della GSM includono secchezza vaginale o vulvare, nonché una sensazione spiacevole simile alla carta vetrata durante il rapporto sessuale e persino la lacerazione della vagina o della vulva. Diversi utenti su TikTok hanno filmato le proprie reazioni dopo aver scoperto tutto questo, arrivando a chiedersi se la loro biancheria intima non sarà più adatta a loro.