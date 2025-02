Romatoday.it - Con il tombino sfondano la vetrina del negozio. Assalto ai capi di abbigliamento

Leggi su Romatoday.it

Ladelin frantumi. Una terra. Ladri in azione in zona Prati, con un esercizio commerciale preso di mira nella notte di domenica 9 febbraio.SfasciatadeldiIl raid dei soliti ignoti è avvenuto in via Silla, all'altezza di via Cola di.