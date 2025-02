Bergamonews.it - Completata la consegna dei 51 nuovi treni Donizetti: saranno attivi anche sulle linee bergamasche

È stataladi tutti i 51previsti nel programma di rinnovo delle flotte promosso e finanziato da Regione Lombardia. A seguito dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi firmati da Fnm, Ferrovienord e Alstom a partire da fine novembre 2019, i primierano stati resi disponibili da giugno 2022.Iconvogli sono stati immessi in servizio da Trenord su diverse, comprese numerose che toccano Bergamo e provincia: Milano-Treviglio-Brescia, Bergamo-Brescia, Brescia-Cremona, Milano-Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Codogno-Cremona, Milano-Treviglio-Cremona, Milano-Pavia-Stradella, Milano-Lodi-Piacenza, Voghera-Piacenza, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Lecco-Colico-Sondrio, Colico-Chiavenna, Lecco-Ponte San Pietro.Il programma di rinnovo della flotta deidi Regione Lombardia prevede l’immissione in servizio di 214convogli per il servizio ferroviario lombardo, grazie a uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi.