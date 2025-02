Ilgiorno.it - Como, notte horror per uno straniero. In cinque prima gli chiedono una sigaretta poi lo picchiano senza motivo

, 10 febbraio 2025 – Hanno accerchiato e aggredito un uomo di 39 anni di nazionalità finlandese, in città per motivi di lavoro, che nellatra sabato e domenica stava percorrendo piazza Volta per rientrare in albergo. Il terzetto, rintracciato e identificato dalla Squadra Volante, era composto da un ragazzo di 19 anni algerino, un ventunenne dominicano e una ragazza ventenne comasca. Con loro c’erano altri due soggetti non ancora identificati. L’uomo, con il volto visibilmente tumefatto, ha chiamato la polizia raccontando di accerchiato e malmenato da un gruppo diindividui, tra ragazzi e ragazze, che gli hanno chiesto una, per poi aggredirlo con una bottiglia di vetro vuota. Portato in pronto soccorso, è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni, mentre la polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere, riuscendo ieri a identificare tre deiaggressori, che sono stati denunciati.