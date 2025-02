Ilgiorno.it - Como-Juventus, il venditore abusivo del Sinigaglia finisce nei guai

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di, in collaborazione con la Polizia Locale, poco prima dell’inizio della partita, che si è giocata venerdì 7 febbraio scorso allo stadio, ha individuato e sanzionato, all’esterno dell’area destinata alla tifoseria ospite, un 37enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, che vendeva materiale di merchandising della squadra dellaPortato in questura, gli agenti della Polizia Locale dilo hanno sanzionato con un ordine di allontanamento in base al Testo unico della Legge regionale in materia di commercio e fiere, in quanto sprovvisto della regolare licenza di vendita. Gli esperti della Divisione Anticrimine invece hanno provveduto a stilare una relazione e porla in visione al Questore diMarco Calì , il quale ha firmato un foglio di via davalido per un anno.