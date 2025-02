Lanazione.it - Commercio: al via il nuovo sportello per l'Internazionalizzazione delle imprese

Pisa, 10 febbraio 2025 – Partire dal territorio per guardare al mondo. ConfProvincia di Pisa presenta ildedicato all'e curato dal gruppo Conf. Unservizio a disposizione di tutte le aziende e ai professionisti che vogliono approfondire il tema dell'di impresa. “Lovuole essere un punto di riferimento per dare risposte e soluzioni alle realtà strutturate e operative sui mercati esteri, ma soprattutto una porta di ingresso per tutte ledesiderose di confrontarsi e conoscere le opportunità offerte dall'” spiega Giovanna De Pasquale, presidente di ConfConfPisa, avvocato con una consolidata esperienza nel settore e rappresentante della Camera diItaliana a Dubai.