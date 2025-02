Calciomercato.it - “Come Osimhen, altro che Vlahovic”: investitura ufficiale per Kolo Muani

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante francese continua a strappare consensi dopo l’inizio super con la maglia della Juve: Giuntoli ci pensaCinque gol in tre partite sono stati il bottino incredibile fino ad ora di Randal, nuovo acquisto della Juventus che lo ha portato a Torino in prestito visto l’assenza prolungata di Milik e le difficoltà di Dusan. Uno score che ovviamente fa già parlare di una sua eventuale conferma per il prossimo anno, ma chiaramente ci sarà in quel caso la necessità di discuterne con il PSG. Discorsi per ora prematuri ma soprattutto meno importanti rispetto al presente e al campo, che vede la Juventus impegnata in un fondamentale playoff col PSV. Domani il francese debutterà quindi anche in Champions con i bianconeri, condestinato nuovamente alla panchina e sempre più ai margini.