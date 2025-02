Cultweb.it - Come nacquero Tom e Jerry la coppia di amici-nemici più amata della TV

Leggi su Cultweb.it

Tom e, una delle coppie di personaggi più iconichestoria dell’animazione, sono stati creati grazie al genio di William Hanna e Joseph Barbera, due pionieri dell’animazione. I due si incontrano negli anni ’30 mentre lavorano alla Metro-Goldwyn-Mayer, uno dei principali studi cinematografici di Hollywood nel settore dei cortometraggi animati. Hanna, che aveva iniziatodisegnatore e direttore, e Barbera, che si occupava di sceneggiatura e disegno, diventano subito una squadra di successo. Per questo motivo nel 1940, la MGM affida loro l’incarico di sviluppare una nuova serie di cortometraggi animati per il grande schermo.Una acena di uno degli episodi di Tom e– Fonte: MGMGli studios, infatti, stanno cercando di creare un progetto in grado di competere con il successo di Walt Disney.