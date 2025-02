Linkiesta.it - Come funziona l’autoritarismo tecnologico di Xi Jinping

Una delle principali caratteristiche deldi Xi si mostra nell’applicazione di nuovi strumenti e nuove possibilità di sorveglianza e controllo di massa in questa nostra era tecnologica. La legge sulla cybersicurezza del 2016 ha fornito il quadro giuridico per un sistema di sorveglianza di Internet e delle telecamere su scala nazionale che era già in vigore da alcuni anni. Ho potuto constatare l’efficacia di questo sistema già quando mi sono recato nello Xinjiang nel 2010. Nel luglio 2009 si erano verificati alcuni gravi disordini nella capitale regionale Urumqi, ma non a Kashgar, che era un centro potenzialmente più sensibile. Quando chiedevo il perché, le persone indicavano verso l’alto: sui nuovi, alti edifici costruiti a sud di quella che allora era la piazza principale si vedeva una sfilza di telecamere.