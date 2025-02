Spettacoloitaliano.it - Come finisce Euforia: finale spiegazione del film con Valeria Golino

Leggi su Spettacoloitaliano.it

trama edel” è undrammatico italiano del 2018, diretto da. La storia segue due fratelli, Matteo ed Ettore, che sono molto diversi tra loro., cinque anni dopo “Miele” (2013), torna in cabina di regia per dirigere Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea in un dramma ispirato a una storia reale, che riflette sulla presa di coscienza che ogni uomo dovrebbe compiere rispetto alla propria condizione umana.? A seguire, la trama, ile ladel, la trama completaMatteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea), invece, insegna alle scuole medie e vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati.