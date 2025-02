Gqitalia.it - Come è stato seguire Kendrick Lamar dal vivo a New Orleans per il Super Bowl 2025

l'ha fatta davvero grossa e io sono un vero ingenuo. Sinceramente non pensavo che lo show dell'halftime sarebbeuna mazzata così pesante per Drake e la sua legione di fanatici.è un grande showman, ho pensato. Ha molti assi nella manica e non si abbandonerà a eccessi sparando altri colpi a un corpo già senza vita. Ma se c'è qualcuno che può permettersi di mettere su due piedi in scena un nuovo spettacolo, facendolo diventare un classico e allo stesso tempo trovare lo spazio per essere diabolico, quello è il signor. Drake, amico mio, butta via quella felpa con il buco di proiettile di Enfant Riches Deprimes e infilati in testa il casco dei Daft Punk che il tuo collega ti ha consigliato di indossare.Cosa c'è di peggio di vedere qualcuno che suona una canzone in cima alle classifiche, vincitrice di cinque Grammy mentre balla sulla tua tomba per un pubblico di circa cento milioni di persone? Che ne dici della tua ex che l'accompagna a passi di Crip Walk, una sorta di danza di guerra rap inventata nei primi anni '70, per aggiungere un po' di pepe? Appena Serena Williams è entrata in scena, ho subito inviato l'emoticon del colpo mortale in mezzo alla fronte a cinque diverse chat di gruppo.