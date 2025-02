Iodonna.it - Come abbinare la gonna a tubino degli anni '80 nel 2025

Il passato sfila nel presente. Latailleur a, icona di eleganza e rigore, torna protagonista nelcon un’allure rétro che profuma di’80. Icona di femminilità ed eleganza sfila sulle passerelle di stagione in chiave contemporanea, con un twist sofisticato che richiama le silhouette scultoree del passato. Intramontabile e versatile: il fascino del power dressign sfrutta linne pulite e dettagli sofisticati per creare look moderni. Giacca gessata: 5 outfit per indossarla con stile X A innamorarsene nuovamente è Bottega Veneta, che la reinventa in equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.