Colpita così 24 volte Eleonora uccisa dal compagno | la scoperta dell’autopsia

Una tragedia che ha sconvolto l’Italia, quella diGuidi, 34 anni,dal suoLorenzo Innocenti, 37 anni, architetto, sabato scorso nella loro casa di Rufina, in provincia di Firenze, dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo, ora affidato ai nonni. Stando a quanto emerso dagli esami svolti sul corpo della vittima, la donna è statada ben 24 le coltellate.Leggi anche: “C’è qualcosa nella sua pancia”. Fa un incidente in motorino: quello che scoprono i medici è da brividiQuesta la, effettuata in quete ore all’istituto di medicina legale del policlinico fiorentino di Careggi. La donna è stataalla schiena, sul collo e sul petto. Dopo l’esame autoptico la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.Indagini in corsoIl cadavere della 34enne, che lavorava in un’azienda della zona, è stato trovato sabato mattina nella sua casa di Rufina nel Fiorentino.