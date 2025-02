Lanazione.it - Colpaccio Zenith, il tris in Emilia vale molto

Altro colpo da novanta dellaPrato, che fa pelo e contropelo al Cittadella Vis Modena a domicilio, imponendosi con un secco 3-0 e schizzando di nuovo fuori dalla zona play out del girone D di Serie D a quota 26 punti. Grande prestazione dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che nel primo tempo annichiliscono gli avversari e poi controllano il risultato senza troppi rischi. Pronti-via e la partenza è subito con il turbo inserito per i pratesi, che al 2’ trovano il vantaggio: cross di Perugi a centro area per lo stacco di testa di Cellai che interrompe il mini-digiuno e realizza l’1-0. Un colpo a freddo che il Cittadella Vis Modena fa fatica a digerire. All’8’ allora è ancora laPrato a rendersi pericolosa con una conclusione alta di Kouassi. Al 12’ Cellai prova a concedere il bis con un bel colpo di testa su assist di Falteri, stavolta direttamente da calcio di punizione, ma De Fazio è attento e blocca la sfera.