Ilfattoquotidiano.it - Colombia, mega rimpasto nel governo Petro: via i ministri scontenti. L’ultima a lasciare è la titolare del Lavoro Gloria Inés Ramírez

Lasi appresta a vivere undi. O almeno questo è quello che si augura il presidente Gustavoche domenica ha chiesto ai suoie ad alcuni funzionari di dimettersi dai loro incarichi nel tentativo di eliminare le fratture interne al suo esecutivo. E c’è chi, come la ministra del, lo ha già accontentato presentando dimissioni irrevocabili.“Ho chiesto le dimissioni formali deie dei direttori dei dipartimenti amministrativi – ha annunciatosu X – Ci saranno alcuni cambiamenti nel gabinetto per ottenere una maggiore conformità con il programma ordinato dal popolo”. L’appello del presidente aveva già trovato il sostegno di altri membri del, come ladell’Ambiente, Susana Muhamad, che solo l’anno scorso aveva fatto gli onori di casa in occasione della COP16 che si è tenuta a Cali.