Colman Domingo non vuole sostituire Jonathan Majors nel ruolo di Kang dell’MCU

ha rivelato nel podcast “Happy Sad Confused” di aver incontrato i dirigenti della Marvel per discutere dell’ondata di voci secondo cui lo studio lo vorrebbe perneldiil Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe. Il cattivo diavrebbe dovuto essere il prossimo super villain. L’attore è apparso comein “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” del 2023 e la Marvel aveva pianificato un arco narrativo importante per il cattivo che avrebbe dovuto includere “Avengers: TheDynasty” del 2026. Maè stato licenziato dalla Marvel nel dicembre 2023 dopo essere stato condannato per aver aggredito la sua ex fidanzata. Prima che la Marvel rivelasse che avrebbe eliminatoe introdotto il Dottor Destino di Robert Downey Jr.