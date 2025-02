Anteprima24.it - Colliano e Contursi, controlli dei Carabinieri: sospese due attività di intrattenimento

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte di sabato 8 febbraio scorso, aTerme idella Compagnia di Eboli hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dei, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni dipendenti, Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’operazione, articolata su un dispositivo di 8 pattuglie e 16 militari, sono stati controllati 35 veicoli, identificate 80 persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Nell’ambito del medesimo servizio straordinario, idi Eboli, unitamente ai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno e Napoli, hanno controllato due locali dinotturno accertando l’impiego -in nero rispettivamente di 14 e 8 addetti, per un totale di 22 unità lavorative.