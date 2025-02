Ilfattoquotidiano.it - Col camice, sul trattore, col body da canottiere: la strategia social di Giani, “il sindaco della Toscana”. E i sondaggi (per ora) vanno bene

Ecco Eugenioche balla la tarantella con una signora piena di riccioli come un ballerino esperto e gioioso. Gioioso, sì. Ha buone ragioni per brindare e per ballare il presidenteRegioneperché uno di Emg Different, commissionato daTv e ripreso da tutti i quotidiani toscani, rivela che se laandasse al voto domani, il governatore avrebbe un vantaggio di almeno 11 punti sul candidato del centrodestra, ildi Pistoia Alessandro Tomasi, 45 anni, esponente di Fratelli d’Italia. La forbice si allargherebbe a 15 se l’alleanza si allargasse al M5s. Tomasi – secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia – non supererebbe il 40 per cento, soglia superata, anche se di poco, da Susanna Ceccardi nel 2020. Secondo i dati di Emg il Pd arriverebbe al 33 per cento (con Verdi-Sinistra al 7, Italia Viva al 3,5 e – fuori coalizione – M5s al 5,5).