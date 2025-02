Coco’s legacy | il DNA dell’eleganza attraverso le decadi

Leggi su .com

Life&People.it Parliamoci chiaro: o conoscete i codici Chanel, o siete out. Non è snobismo, è sopravvivenza. Ma quanti sanno davvero decifrare il DNA della maison che ha riscritto le regole del lusso? Qual è, dunque, l’heritage di Chanel? Vi vediamo già alzare un sopracciglio, pensando “Un altro articolo su Chanel?“. Ma questo non è il solito pezzo nostalgico sulla ragazza dell’orfanotrofio diventata Coco. È un viaggio irriverentel’heritage, che, diciamocelo, fa sentire inadeguati perfino i più navigati fashion insider.L’orfana che sussurrava al jerseyE parliamo di lei, l’orfana ribelle che ha osato dire “no” ai corsetti quando tutte dicevano “sì”. Gabrielle non era solo una donna con un’idea, ma un uragano in un corpo minuto, un paradosso vivente che indossava i vestiti degli amanti per reinventare il guardaroba femminile.