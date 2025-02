Ilfogliettone.it - Coccarde tricolori in tribunale: la protesta dei magistrati riaccende lo scontro col governo

Un gesto simbolico che ha il sapore di una sfida istituzionale. Indossare la coccarda tricolore in ogni aula di giustizia, da oggi fino allo sciopero del 27 febbraio: è la decisione con cui l’Associazione nazionale(Anm) risponde alla riforma sulla separazione delle carriere, scatenando una tempesta politica. La risposta delle forze di maggioranza non si è fatta attendere, con accuse di “militanza” e inviti a revocare quello che viene definito uno “sciopero eversivo”.La condanna di Forza ItaliaMaurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha attaccato duramente la posizione dell’Anm, esortando ia revocare lo “sciopero eversivo” e suggerendo sarcasticamente di indossarerosse per “confermare la natura di avanguardia militante della sinistra”. Ha criticato la richiesta del presidente Anm Cesare Parodi di ritirare la riforma, ribadendo: “Il Parlamento eletto è sovrano; isono funzionari dello Stato”.