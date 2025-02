Ilrestodelcarlino.it - Coach Ortenzi: "I ragazzi sono stati da applausi"

Alla fine resta la grande prestazione collettiva e la festa di sport vissuta dai 3.442 sportivi presenti sui gradoni di un PalaSavelli stracolmo e bellissimo da vedere. Sul campo Perugia si impone 3-1 ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una Yuasa che non molla mai, neanche dopo l’infortunio di Zhukouski e che ci crede fino alla fine come sottolineaMassimiliano: "Perugia ha avuto un buon approccio al primo set e abbiamo fatto fatica a stargli dietro, subendo diverse situazioni del loro servizio, 5-6 punti diretti su servizi tra l’altro non straordinari. Sipresi un vantaggio e quando loro vanno avanti di tre o quattro punti è difficile giocarci contro. Nel secondo siamobravi perché l’abbiamo preso noi il vantaggio e l’abbiamo difeso al meglio.