CM com – Inter Petar Sucic è a Milano | visite mediche in programma stasera sarà a San Siro|Primapagina

2025-02-10 10:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Per assistere ai suoi primi passi con la maglia dell’bisognerà attendere – se tutto procederà per il meglio – metà giugno, quando il calciatore croatoa disposizione di Simone Inzaghi per l’edizione inaugurale del nuovo Mondiale per club a 32 squadre negli Stati Uniti. Ma da oggi inizia ufficialmente l’avventura coi colori nerazzurri di, centrocampista classe 2003 acquistato per 16 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria: il calciatore è sbarcato adi primo mattino, atterrato all’aeroporto di Linate e si sottoporrà nelle prossime ore alledi rito, autorizzate dal suo club di appartenenza., cugino del talento classe 2002 della Real Sociedad Luka, inizierà ad acclimatarsi all’atmosfera milanese e a prendere contatto con quella chela sua nuova società da giugno e questa sera, in occasione del posticipo della 24esima giornata di Serie A,in tribuna a San Siro ad assistere al match trae Fiorentina.